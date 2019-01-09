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﻿爆性醜聞後首現身 奇雲出庭否認非禮少年

2019-01-09 列印
■奇雲在庭上保持沉默，由律師Alan（右）代為否認控罪。美聯社
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        《紙牌屋》視帝奇雲史柏西昨現身麻省度假小島南塔克特（Nantucket）的法院，就三年前涉在酒吧非禮18歲少年的案件出庭，今次是他被爆多宗性醜聞後首度公開露面。

        奇雲史柏西在律師Alan Jackson陪同下抵達法院，為三年前涉在酒吧性騷擾18歲少年一案出庭。該少年指控奇雲於16年7月在酒吧試圖灌醉他，並趁機觸碰他下體，嚇得他從酒吧後門慌忙逃離。

　　奇雲在庭上未有發言，由律師代為否認控罪，更指少年向奇雲隱瞞未到合法飲酒年齡，並接受奇雲買給他的酒，他們當時一同到酒吧外吸煙。法官下令奇雲要遠離少年及其家人，奇雲於下次3月4日的審訊可以不出庭，但須以電話作供。奇雲離開法庭時神態輕鬆，但他卻因為避記者而超速駕駛遭截停，幸好警方網開一面，未有發出告票。

本報記者
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