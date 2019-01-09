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﻿林嶺東今設靈　1‧26舉行追思會

2019-01-09 列印
■林嶺東今日設靈，家屬更婉拒花籃及奠儀。
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　　著名導演林嶺東上月29日在家中猝逝，終年63歲，其家人今日在沙田寶福山舉行喪禮設靈，採維新儀式進行，並於翌日早上11時出殯。由於家屬意願低調舉行喪禮，因此婉拒各界好友到場致祭，並提醒不需要送花籃、花圈、祭帳及奠儀等，對同業好友的慰問心存感激。

　　而林嶺東生前好友杜琪峰、徐克、岑建勳及張艾嘉等組成追思會委員會，並在昨日發出公告，將於本月26日下午3時在中環為林嶺東舉行追思會。追思會同樣謝絕各界致送花籃及花圈，出席追思的好友只需穿上明亮輕鬆裝束，因林導演生前熱愛電影、生活低調，閒時愛與好友歎雪茄及紅酒，希望大家到時在追思會拋開哀傷，一同把酒悼念。
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