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演罷舞台劇《玻璃動物園》 惠英紅嫌麻麻地好玩　

2019-01-09 列印
■惠英紅、滕麗名拍完舞台劇成為密友。
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　　一連9場的舞台劇《玻璃動物園》大功告成，前晚惠英紅（紅姐）、滕麗名及導演張之珏等參與慶功宴。紅姐表示完成演出後感覺輕鬆得如放下一個大包袱，但也有點不捨，希望再有好劇本想繼續挑戰，不過會好好控制時間，她直言說：「今次麻麻地好玩，因為今次我喺排戲期間飛來飛去，結果要用3個月時間做9場舞台劇所花時間真係幾長，下次再演會預鬆一啲時間。」

　　滕麗名同樣疊着兩部劇集來綵排及演出，笑言有時會搞亂角色，像是精神錯亂，也因此令她虛火上升出現「痰火核」（頸部小硬塊），要看醫生食抗生素。

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