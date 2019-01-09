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單飛Aka濕身拍MV博到盡

2019-01-09 列印
■Aka要閉氣浸在水中結果「嗆親」，連耳仔都入水。
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　　女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）昨日推出首隻個人新歌《你在聽嗎？》，成為繼成員吳嘉熙後，第二位「單飛」出歌的成員。早前Aka為這首新歌拍攝MV，除了找來好友Lucas纏綿共舞，有臉貼臉和擁抱的鏡頭外，不諳水性的她又玩「濕身」浸在水中閉氣拍攝，首次推出個人歌曲的她可謂博到盡。

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