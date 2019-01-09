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﻿myTV SUPER Ani-One動漫點播專區 緊貼1月新番動漫與日本同步點播

2019-01-09 列印
節目︰粉彩回憶 節目類型 : 與日本同步點播 / Ani-One動漫點播專區 播放時間︰共12集，1月8日起，逢星期二上架。 勵志動畫 十二位性格不同的少女，為守護大家對喜愛作品的回憶，及振興秋葉原的奮鬥故事。
節目：約定的夢幻島 節目類型 : 與日本同步點播 / Ani-One動漫點播專區 播放時間︰共12集， 1月9日（星期三）上架及 1月18日起（逢星期五）緊貼日本點播 講述一班沒有父母而入住孤兒院「Grace Field House」的小孩，當中最年長的三位十一歲細路「諾曼」、「雷」與「艾瑪」，某日發現孤兒院並不是他們心中理想的家，甚至發現驚人真相，為了生存決定逃離「監獄」。
攞好多獎 漫畫由2016年起在《週刊少年JUMP》連載，單行本發行量截至第8卷累計突破500萬冊，另於17年得到五項漫畫界大獎，分別有「這本漫畫真厲害2018年男生編」第一名及「第63回小學館漫畫賞少年部門」獎等。
節目：百慕達三角 ~多彩田園曲~ 節目類型 : 與日本同步點播 / Ani-One動漫點播專區 播放時間︰共12集， 1月12日起，逢星期六上架 內容︰ 有關美人魚們熱鬧又有趣的故事。
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        myTV SUPER為廣大觀眾提供多元化節目，除熱播的中、日、韓劇外，更為一眾動漫迷搜羅多套新番動漫，並於今個月陸續上架到Ani-One動漫點播專區，並與日本同步點播，包括：《粉彩回憶》、《約定的夢幻島》及《百慕達三角 ~多彩田園曲~》等，動漫粉絲們一定好滿足。

        原是一款以秋葉原為舞台的遊戲，故事背景設定於距今不久的未來20XX年。主角繼承了祖父在秋葉原經營的動漫專門店，並擔任店長一職。但曾被譽為禦宅文化聖地的秋葉原已變成一條條的商業街，有關動漫的記憶逐漸被人遺忘，動漫專門店亦一家家倒閉，幾近絕跡。這是一個關於12名女生的故事，她們在秋葉原的一家名為「兔子小屋本舖」的小店裏工作。為了讓秋葉原回復昔日的快樂，女生們每天不斷努力。

撰文︰本報記者

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