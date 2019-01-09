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自爆細個驚打針反轉診所杏兒不抗拒母子檔拍廣告

2019-01-09 列印
■胡杏兒透露囝囝對鏡頭很敏感。
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　　胡杏兒以代言人身份出席噴鼻式流感疫苗記者會，她透露自小好驚打針，年幼時失控到將診所反轉，所以護士也怕了她，長大後仍怕打針。她透露兒子已15個月大，因未夠兩歲不可接受噴霧式疫苗，暫時兒子還細未知痛，相信很快要面對打針痛的問題；最近流感肆虐，雖然她的兒子連傷風感冒都未試過，但也盡量少出街。

　　問杏兒會否與兒子一齊拍廣告？她說曾有人邀請，主要考慮廣告類型，覺得小朋友拍廣告是一個紀念。她指兒子對鏡頭都敏感，有時影相刻意不望鏡頭。

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