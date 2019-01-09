﻿許志安全男班外遊滑雪 Sammi唔怕老公曳曳 夫婦講「信」字

鄭秀文（Sammi）、何林恬兒、周汶錡、徐濠縈、何超蓮、倪晨曦、上山詩鈉女兒Hilary和黃偉文等，昨晚出席時尚品牌春夏系列酒會。Sammi提到老公許志安到了外地全男班滑雪，唔怕會「有事」，並表示夫婦間最重要講個「信」字。而農曆新年將至，Sammi有感父母年紀愈來愈大，表示會留港度歲，要好好珍惜一起過年的機會，呼籲大家也多陪父母過年。



風騷現身的Sammi提到老公安仔到了外地滑雪，她自言本身對滑雪不大享受亦提不起勁，加上天氣凍又是全男班旅行團。問到是否放心？Sammi笑謂：「有女仔同行都無所謂，如果有事，全男班也可有事，其實滑雪不用想太多，一對夫婦最重要是講個『信』字。」Sammi笑言獨留香港，女仔有「大把嘢」搞，中午上堂、夜晚約朋友食飯，偶爾又想獨處，不過在家又會坐不定，笑言「分分鐘老公唔放心我，哈哈！」



提到農曆年，Sammi透露會留港陪伴父母，預告年三十晚會全家人食團年飯，因父母年紀大，要好好珍惜一起過年的機會，再且中國人又特別重視農曆新年，她呼籲大家也多陪父母過年。至於會否下廚露兩手？她即笑謂會被母親嫌棄，因為媽咪廚藝勁過她，爸爸又嫌阿女味道太淡，因為兩老吃得較濃味。



倪晨曦返加國傾婚事



而早前在大除夕宣佈答應金融才俊男友吳先生求婚的倪晨曦（Elva），表示本不欲公開喜訊，但回顧過去一年，重溫男友的求婚片段令她再受感動，於是跟大家分享開心事。她指自己當時不懂反應，良久才平伏心情。Elva昨晚無戴訂婚戒現身，笑言怕醜未習慣，透露會做豬年新娘，但仍未計劃婚事，應該在年底，但地點未定，農曆年也要返加國跟家人商量婚事。



超蓮尖咀義賣籌款



同場的超蓮透露自己有份發起的義工團體「Smile with us」，將於周五（11日）起一連三日在尖沙咀某商場舉行義賣活動，為弱聽兒童籌款。她指去年邀得四至五個贊助並籌得40萬，今年增至六至七個贊助，望加碼籌得50萬善款。超蓮笑言不讓好友內部認購義賣產品，因為義賣價已很低，要所有好友到場支持活動。