﻿Deep V裙搶晒鏡 謝安琪 咀同性唔怕囝囝誤會

身為人母的謝安琪（Kay）昨日以Deep V裙亮麗出席護膚品發佈會，打扮性感的她透露服裝由公司準備，並非由老闆麥浚龍（Juno）挑選，自己不介意性感，最重要是穿得好看。談到她在新歌《沐春風》MV中跟舞台劇演員韋羅莎親嘴，問到怕否兒子看後有所誤會？Kay坦言兒子知道她的工作，亦是個很有視野之人，從小便懂得欣賞藝術品，現時對感情事還處於好奇階段。她說：「若囝囝想知道多啲男女之事，我是開明的人，可以一齊討論，亦無一個固定答案，人與人之間的關係很複雜，我不覺得拍一個MV會震驚他的世界，他的接受能力很高，會用很多方法去理解。」



此外，歐鎧淳透露將於2020年第四次參與奧運，希望自己的成績能在今年4月前達標，現時仍差0.1秒才達標。她笑道：「0.1秒好似好少，但可能一世也達不到，所以壓力也很大。（男友胡子彤可有幫你減壓？）他正在馬尼拉拍戲，與偶像鄭中基一起工作，所以他很開心，不過我哋會緊密聯繫。」