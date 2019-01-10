吳浩康鍾舒漫隨時復合 ﻿陳曉華﻿﻿難忘長者愛情故事﻿

三位應屆港姐陳曉華、鄧卓殷和陳靜堯，昨日與保良局主席蔡李惠莉、鄧鉅明和太太鄧宣宏雁、羅旭瑞和媽媽及女兒羅寶文齊出席「保良局與長者茶聚慶新春」活動。曾修讀護士課程的陳曉華最難忘長者的愛情故事，而吳浩康（Deep）同舊愛鍾舒漫關係好好，唔排除復合。



修讀護士課程時的陳曉華經常在醫院接觸到長者，她最難忘就是有長者跟她分享愛情故事，陳曉華說：「那年代的人很專一，長者由初戀、拍拖至生孩子的過程也說給我知，講的話題全是圍繞着她的老公。」



早前Deep約舊愛鍾舒漫到大帽山露營，還將二人談話間的感動片段上載到社交平台 ，Deep解釋，那是他的一項Project，將會做三年，而首位邀請的嘉賓就是鍾舒漫。Deep坦言看片段後好感動，因為很少機會能抽身以第三者身份去相處，希望她內心某些東西可以放下。問到可會愛火重燃？Deep答：「永遠不會說不可能發生。」



