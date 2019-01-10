群星響應樂助基層 ﻿曾志偉號召﻿﻿義賣福袋﻿

非牟利慈善機構「快樂港仁」的宗旨是希望香港人健康快樂，機構近日推出限量1000個星級賀年福袋，慈善價$1,680，善款將用於有需要的基層及為獨居長者提供免費中醫治療。慈善義賣策劃人是機構創會成員曾志偉，而眾星如劉嘉玲、謝霆鋒及舒淇等得知善舉一呼百應，為福袋提供共10件星級品牌的產品。



曾志偉花了兩個月時間不停聯繫各明星藝人，希望製作一個相信從未於市面出現過的星級福袋，嘉玲、霆鋒、舒淇及苗僑偉等為福袋提供不同產品，包括鮑魚、年糕、紅酒及咖啡等，連購物袋都是潮牌的獨家限量商品，不作獨立發售，絕對是限量中的限量，務求將福袋的性價比提高，吸引更多善長認購齊做善事，造就更多快樂港人。



志偉的好友們知道善舉後都以不同的方式幫手，譚詠麟、黃日華及佘詩曼等拍片呼籲，譚校長說：「好多人問我乜嘢最快樂，就係幫到人自己又開心，當然最快樂！」呼籲大家多多支持。



