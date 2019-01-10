﻿除夕封盤 做豬年新娘 網絡女神倪晨曦抱花 網絡女神倪晨曦抱花幸福遊街

31歲嘅KOL界人氣女神倪晨曦（Elva），趁除夕宣佈封盤，喺社交網誌分享一條男友吳先生喺巴黎跪地嘅求婚短片，更讚未婚夫「係全個世界對我最好的男人」。嚟緊農曆新年，Elva會返加國傾婚事，婚期擬在年底，趕及做豬年新娘。準人妻Elva日前同未來老公仔去咗銅鑼灣快閃拍拖。見二人喺影音店睇產品，女方手抱鮮花不時甜笑放閃，逗留片刻就火速走人，再由男友揸車送返黃竹坑嘅工作室開工。廿四孝男友管接管送做埋「阿四」，Elva真係嫁得過O架！



靚樣激似應采兒mix湯洛雯嘅倪晨曦，5呎7吋高，長腿勁養眼，係05年多倫多華裔小姐冠軍，翌年參加國際華裔小姐入行。撈足近十年，Elva見喺娛圈無乜起色，本身係瑜伽教練嘅佢喜歡運動、旅行、美容等，索性將興趣放大，成功轉型做KOL，儲落逾64萬粉絲，被網民捧為KOL教主。Elva見喺網絡咁受歡迎，且收入三級跳年賺過百萬，就食住個勢，去年喺黃竹坑開咗間千呎工作室，發大嚟搞。



柴可夫兼「阿四」



女神事業行緊運，愛情方面，早兩年身邊已出現咗個圈外守護神吳先生。男友更趁去年10月，女友飛咗去巴黎工作時秘密「人肉速遞」，然後捧花即席跪地求婚，冧到Elva唔識反應，係咁喊咋！日前周六下午，吳先生放假就全日陪實女友開工。高大吳先生原來都好浪漫，當日送咗一束粉紅色及黃色鮮花畀未婚妻，目測有成5打，二人去咗銅鑼灣快閃拍拖睇影音產品。逗留幾分鐘，店員認出Elva，開口恭賀對方快做人妻，O氹到淡妝Elva只懂傻笑，個樣好可愛。其後，Elva捧住紥花與未婚夫行去附近取車，再齊齊返工作室工作。大約兩小時後，吳先生和工作室員工幫手拎住大袋細袋貨品離開，再放入座駕。吳先生隨即獨自開車似還貨，大約40分鐘後再折返接女友收工。



採訪 : 梁志明、張詠森