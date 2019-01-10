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﻿慳家老婆

2019-01-10 列印
■當日下午工作完，Elva搭港鐵回堅尼地城。
■早前，零妝Elva到平價蔬菜店買餸。
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  準人妻Elva平日食得好健康，蔬菜、生果加麵包等可以做三餐。早前，本報曾直擊佢零妝搭港鐵去堅尼地城，一落車即熟路行去揀平靚正菜，一份粟米、兩隻鹹蛋，加一紥通菜，廿幾蚊煮簡單住家菜做晚餐，慳家老婆好易養啫！
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