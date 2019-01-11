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30+1樂壇豐收 AGA低胸Shopping賀牛一

2019-01-11 列印
■下月開騷嘅AGA，瘦到見胸骨。
■AGA忙傾電話，無心shopping。
■元旦夜，AGA喺叱咤頒獎禮連中三元好興奮。
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　　本月21日將踏入30+1嘅歌手AGA（江海迦），喺早排嘅樂壇頒獎禮中大豐收，其中喺《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》連中三元、憑歌曲《無期》拎咗歌曲獎第七位，仲勇奪唱作人銀獎和最恨攞嘅「叱咤樂壇女歌手」銅獎，都咪話唔happy。

　　日前下午3時，將於2月10日喺理工大學舉行音樂會嘅AGA行街relax吓，見佢戴帽僅搽唇膏現身中環。件淺色薄料top將佢美好身材表露無遺，低胸晒「線」仲疑似飛釘O添！着得咁hot，搞到途人都不禁眼望望。在價錢大眾化嘅連鎖衫店行咗十分鐘無收穫，就轉行附近嘅童裝店。此時，AGA揭完幼兒衫，突然有call就勁忙傾電話。見佢講到笑笑口，傾到無心買嘢啦！收線後，索性戴番副墨鏡走人。

採訪：李權威

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