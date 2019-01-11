孖花姐日本拍真人騷 ﻿ERROR﻿﻿爆MIRROR快go home﻿

男團Error四位成員肥仔（梁業）、何啟華（Dee）、193（郭嘉駿）和吳保錡，繼推出新歌《404》和演出劇集《做演藝嘅……》後，最近孖住監製花姐（黃慧君）主持下月初推出真人騷《花姐ERROR遊》齊齊挑戰膽量，不過節目得15集，跟同門MIRROR的《MIRROR GO》長做長有冇得揮，他們就爆料MIRROR好快會Go Home，節目由佢哋接手，係真唔係呀！？ 採訪：杜淑霞



肥仔話節目是他們跟製作組一齊度到日本取景，本來是花姐挑戰自己做平時做唔到嘅嘢，拉近同個仔的代溝距離，但最後卻玩着ERROR自己，「本嚟諗住畀花姐大考驗，點知我哋不斷畀製作組出賣，玩着自己，呢次真係捉蟲。」



雖然成員保錡不斷被外界和其他成員嫌棄，但肥仔話：「去完日本我唔想佢走，佢終於搵到佢嘅定位，真係太好笑太出色啦！」193補充，「佢做番最真實嘅性格就最好笑，佢喺《造星》度扮到好威咁，但今次真人騷佢表現番自己淆底、好驚嘅性格先至係最搞笑。」他們又爆節目中，連花姐都玩到忍唔住爆粗，就知幾刺激啦！不過他們又呻鏡頭後對副隊長阿Dee的不滿，阿Dee話：「呢次我一定要做個良好示範，成日都話『遲到正契弟』，無錯我就係嗰個契弟啦，我係認錯，遲到無得解釋，當然係有得解釋嘅，哈哈！」



保錡指阿Dee最叻用鬧鐘嘈醒人叫佢，「響足一粒鐘，佢話聽慣咗個鈴聲，第二日轉咗第二個鈴聲一樣唔醒，原來佢帶埋嗰喇叭去，係叫醒晒大家嚟叫佢。」問到節目不似《MIRROR GO》可以長做，肥仔就爆，「遲啲個節目變咗我哋做，MIRROR Go Home啦！」阿Dee續話：「我哋叫《 MIRROR GO HOME ERROR COME》，公司都答應咗。」



