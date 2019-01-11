  • 2019年1月11日 星期五
  • 18º
  • 91%
熱門： 國歌法林子健扒手林嶺東名家匯

日報新聞 > 娛樂

Ed Sheeran 4月襲港開騷

2019-01-11 列印
Previous Next

　　英國唱作巨星Ed Sheeran（見圖）前年因踩單車意外弄傷手而取消多場亞洲巡唱，包括香港的演出，昨日他宣佈今年回歸亞洲舉行巡唱，並於4月17及18日在港開騷，地點選在迪士尼樂園露天場地舉行。主辦單位宣佈為打擊黃牛，Ed的巡唱將以實名制方式售票，購買者或需提供與列印於門票上姓名相符而附相片的有效身分證以獲許入場，門票將於本月17日公開發售。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd