為善舉踩單車到柬埔寨 麥明詩否認同教練踩出火花

麥明詩昨日穿上旗袍為新春活動擔任揭幕嘉賓，她跟一眾卡通人物跳了一段舞，最終都是「甩beat」收場。她笑是首次跟卡通人物合作欠缺默契，更有可能是他們跳得太快。麥明詩即將跟主播潘梓鋒出席慈善籌款跨國單車活動，由香港踩單車到柬埔寨，她近日忙於為此善舉作準備，問到心理準備如何？她笑說：「逆來順受、見招拆招。教練話我可以再快啲，早兩日踩上大帽山山頂，都係2019年完成咗一件人生大事。」 她又透露緋聞教練胡健燊不會同行，可能後半才加入，「希望佢會嚟到，為我哋打強心針。」談到她曾表示不排除跟胡教練「踩出火花」，她笑指對方只看體育版，並澄清「火花」是指踩單車興趣。



