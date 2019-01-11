搵靈魂伴侶伴舞 ﻿黃智雯﻿﻿講趙希洛眼紅紅﻿

黃智雯昨日出席真人騷《一個因去跳舞》記者會，邀得好姊妹趙希洛重演11年前在藝員訓練班畢業匯演的歌舞劇，當智雯談起二人友誼時更一度眼紅紅，大讚希洛是其靈魂伴侶，場面感人！



黃智雯透露今次到韓國拍攝真人騷《一個因去跳舞》，共去了兩個多星期，由於行程緊密欠休息，拍到第6日終於因發高燒及咳嗽而失聲，翌日急到醫院求醫，最終確診患上流感。她說：「人生中第一次在外地看醫生，打了針後在民宿自我隔離一日，再繼續拍攝。」智雯否認因衣着性感而冷病，皆因多數着校服拍攝，又自爆在學校遇上10多歲的小鮮肉，男方竟猜測她只得20歲，令她開心不已。



智雯又表示有到韓國的經理人公司面試，有位考生只得13歲，令她一額汗，「我選擇表演跳舞，但那些評判沒有看過我一眼。」



