靠媽咪囡囡教路 郭羨妮環保要以身作則

郭羡妮（Sonija）及Ben Sir（歐陽偉豪）昨日出席玻璃樽回收活動， 談到環保問題， Sonija表示網上看過不少動物包括鯨魚及海龜等紀錄片，見到污染影響到環境生態，亦自覺有責任推動環保，更要好好教育下一代，她說：「除了自己以身作則，學校都有教導，之前我不曉得三色分類箱，也是女兒教我。」Sonija續說媽咪那年代已會善用玻璃樽盛載海味、果皮等食材，這個環保習慣由上一代延續至今。



問及新年會否出遊度歲，Sonija謂因太忙未能旅遊，「原本計劃帶女兒去迪士尼，但爸爸由內地返來，每天都玩得好開心，最終也沒有去。」她透露早前一家三口往溜冰，她「一拖三」下玩到一仆一碌。



