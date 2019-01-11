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閉門大殮 靈車密封 林嶺東低調出殯

2019-01-11 列印
■已故林嶺東的「最後一程」，昨日低調完成。資料圖片
■鄭保瑞一連兩日到靈堂送別摯友，有情有義。
■靈堂外圍上大屏風，閉門做大殮。
■靈車內盡量亦以白布遮蓋。
■杜琪峯助手代林太轉話時神情哀傷。
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　　著名導演林嶺東於去年12月29日在家中猝逝，終年63歲，昨日於沙田寶福紀念館出殯，生前好友杜琪峯、尹揚明和鄭保瑞一早到場打點。儀式貫徹林導家屬低調的意願閉門舉行，但仍有大批傳媒守候採訪。早上約9點15分，杜琪峯助手神情哀傷對記者轉達林太的說話，她說：「希望大家影一張相就好，讓東生好好走完最後一程，這是林太的意願。」

　　之後有親友推出三個大屏風擺放在靈堂外，又組成人牆阻隔記者視線，跟着法師帶領林嶺東兒子、太太與親友完成儀式。靈車佈置亦非常低調，鄭保瑞事前更指示工作人員把靈車的車窗及車內的中間位置用白布遮蓋，避免車內的人被影到，貫徹家屬低調的意願。

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