﻿昔日溝女王被妻兒成功收服 余文樂怕B仔曝光變鵪鶉

婚前image麻麻嘅余文樂，全靠娶咗個靚老婆Sarah，以及生咗個可愛B仔Cody，令佢變身慈父湊仔公，形象正面晒啦！去年12月，樂仔po甜蜜婚照，同太太慶祝結婚一周年，感性話：「一年前的今天我做了一個人生最大的決定。一年過後我知道我是除了做了一個最大的決定，也是做了最好的決定。謝謝妳這一年對我的一切。」再加個心心圖案冧太太。Sarah亦同日恩愛放閃，貼相兼留言：「一年了，再讓我好好懷念一下....看看照片還是覺得像夢一樣。」
抱囝囝行公園
近日兩公婆飛咗去好凍嘅日本旅行，唔知有無帶埋8個月大嘅B仔同行呢？！外遊前，余文樂一家三口幸福現身數碼港。當日下午，樂仔湊baby去公園玩。穿上黑白橫間有帽衫仔，帽上仲有兩隻角嘅Cody穿上潮波鞋，cute到震。見兩夫婦抱B仔行吓公園又望海，人父不時冧望囝囝，父愛氾濫，愛妻見兩父子咁溫馨，亦馬上用手機拍下。擁抱完大自然，一家人轉行商場又食tea，最後經戲院出門口等司機接載。見Sarah負責抱愛子，大眼B仔啜住奶嘴望實父親，樂仔離遠撩囝囝玩，寶貝仔笑得好happy。及至七人車駛至，樂仔一家準備上車時發現有記者，Sarah顯得好無奈，馬上攬實囝囝，唔想baby上鏡，然後再盯實老公。「老婆奴」樂仔好怕太太，立刻面紅耳赤，全程頭耷耷變鵪鶉，再着司機放好BB車後，再極速上車安慰番愛妻。
採訪 : 李權威、李維隆