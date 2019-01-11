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﻿湊仔公

2019-01-11 列印
■早前，樂仔和兒子同浴，乍見Cody側面兼周身肉呀！
■現時8個月大嘅Cody，開始食糊仔。
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  早前，余文樂出活動時搞笑大呻曾被人趕走冇份換片，佢話：「因為我唔叻(換片)，餵奶就我負責，沖涼都有幫手，總之娛樂嘅嘢我負責，我係娛樂部！」不時喺社交網誌大晒父子相吸like。
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