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遺失一個月 ﻿吳若希﻿﻿廁所搵返婚戒﻿

2019-01-12 列印
■因為太開心，Jinny一受訪即急不及待報料搵番婚戒。
■婚戒頗鬆，Jinny戴得小心翼翼。
■Jinny之前唔見婚戒時講大話呃老公，話怕唔見而收埋咗。
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　　前晚，吳若希（Jinny)為仁愛堂周年慈善餐舞會演出，一到場即興奮表示要宣佈好消息，但並非有喜，只是她剛尋回已遺失一個月的婚戒，她坦言已非第一次遺失，好彩老公未有發現，笑言搵唔番會偷偷買過。

　　Jinny大笑透露要搵番婚戒先敢同老公講，由於婚戒頗鬆，Jinny也擔心當晚會再次遺失，表示失而復得會更小心。戴住婚戒的她說；「自己瘦咗好多，都有虛位同埋幾鬆，證明我老公箍得我唔係咁實，但戒指可以改窄，自己都會特別小心。」

　　問到戒指喺邊度搵番？原來喺舊屋廁所。「香港住嗰間屋放緊租，好彩未租出去，就係喺廁所啲罅發現。」無線勁歌金曲頒獎典禮今晚舉行，Jinny坦言無信心攞獎，只抱住參加聚會心情出席：「睇人哋攞獎自己都開心，獎項唔係重點，任何結果都無所謂。」

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