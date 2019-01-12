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做人失意全靠聽《疾風》 周星馳同90後少女跳舞

2019-01-12 列印
■星爺為宣傳同一班少女跳舞，非常罕見。
■星爺表示希望電影能帶給觀眾鼓舞與希望。
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　　昨日，周星馳為宣傳賀歲片《新喜劇之王》在北京出席首個發佈會，主角之一的王寶強亦有現身。現場更首播《新喜劇之王》的主題曲《疾風》MV，星爺跟着一班90後少女組成的限定女團「疾風少女」跳舞，現場歡呼聲不絕。

　　星爺選擇以陳百強金曲《疾風》作電影主題曲是因為歌曲好表達到他的奮鬥回憶，原來星爺以前還是臨時演員時，每當失意就會聽此歌激勵自己不要放棄，堅持下去。所以星爺就希望用這首歌傳遞電影中的「疾風精神」去鼓勵更多人，他寄語：「努力奮鬥， 別放棄，相信自己，你就是自己人生的喜劇之王。」

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