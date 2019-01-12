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積極參與善慈活動 何超蓮想拎「傑青」O氹賭王

2019-01-12 列印
■超蓮指去年義賣籌得40萬，希望今年籌得更多善款。
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　　昨日，賭王何鴻燊三房女兒何超蓮出席福袋義賣活動，她專誠請日本著名插畫家設計福袋，限售1800個，善款將幫助聽障人士。她還透露其慈善機構剛正式成為NGO，將籌辦更多慈善活動，問到有無人提名她角逐「傑出青年」獎？她說：「沒有呀！我似乎年紀太細，希望有人提名啦，都想爸爸開心。」

　　超蓮表示上年跟容祖兒合作搞義賣籌得40萬，而今年因獲不少品牌支持，義賣種類更多，預計會籌到更多善款。超蓮更指因為超低價義賣，所以不讓朋友預購。而家中養有七隻貓的超蓮透露媽咪最近突然對貓毛敏感，臉部亦腫了，故將「陪瞓」重任交給她，「我最近陪Daddy睡覺時，也有拿福袋給他看，講解計劃，他也很開心。」

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