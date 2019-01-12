積極參與善慈活動 何超蓮想拎「傑青」O氹賭王

蘇兆輝今年是第三次在港短期客串，之前筆者只覺得他屬於一般好騎師，但與莫雷拉稍有距離，所以從來不會因為「人」的原因而投注其座騎。可是蘇兆輝今季重來，感覺上不但發揮比之前兩次穩定，而且不少馬一交到他手上，都可交出明顯進步的競爭力，由早期「共創更好」可以在草地賽壓倒「開懷大少」，到近期的「紫雲星」、「老友記」、「同威」等在他胯下表現都有如脫胎換骨，令筆者不得不對他改觀，要承認他與雷神、潘頓是同一個水平。 第四場四班一二○○米。「大四喜」今季雖只是四歲，但本身兩歲時已在新馬賽出道，上季更取得一冠四亞，不排除早熟馬里程已見得七七八八，所以今季五戰只得一亞，本來不宜再有太大憧憬。不過再...

2019-01-12