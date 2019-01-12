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湯洛雯被批下年嫁人 馬德鐘唔願再做生意

2019-01-12 列印
■湯洛雯、馬德鐘及唐詩詠出席上水商場活動。
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　　視帝馬德鐘（Joe）、唐詩詠及湯洛雯昨日出席活動，Joe除獻唱兩首歌外更與fans大玩遊戲兼自拍，現場氣氛相當高漲。曾是老闆的Joe坦言不會再做生意，望保持神采飛揚。

　　問到今次酬勞是否「視帝」價？他直言有加價，並感到很開心。對於可再唱《跳》主題曲，他好興奮，但就無意再闖樂壇。詩詠將在新劇《唐人街》中演打女，拍完劇才能深入了解追求者。因為拍拖與拍劇有衝突。她說：「你叫我揀傾電話還是睡覺，我一定揀睡覺。」此外，湯洛雯透露有師父贈言，指她今年會有三男同時追求，其中一位是真命天子，明年便會嫁人，望贈言成真！

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