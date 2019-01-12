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爆大仔對女人衫感興趣 周汶錡被老公催生B女

2019-01-12 列印
■周汶錡表示大仔對她的衣着很好奇。
■周汶錡已是兩子之母，但身材仍好Fit。
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　　前晚，周汶錡(Kathy)出席時裝展，她笑指大仔Jacques很留意她的衣着，以前很喜歡玩她的高跟鞋，現在就看她穿甚麼衣服出街。她爆料說：「有日我着高領衫，囝囝邊拉低自己領口邊對我說：『好靚！』我同老公講，『點解個仔突然對呢啲事咁好奇？佢一定係對時裝有興趣。」

　　記者笑問是否兒子好肚餓要食奶？她笑住否認，強調是童真，眼中覺得件衫真心好靚，而非想拉人家的衫領，所以不怕個仔手多多。至於她可會催促妹妹周勵淇早生貴子？Kathy笑指自己的老公也催她快點生豬女，那孩子們便可以一起玩，但她都抱順其自然態度。

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