公開男友A君愛的短訊 家燕姐甜影情侶「Follow Me」相

去年，68歲的薛家燕娶新抱榮升奶奶，又在紅館舉行兩場《薛家燕愛你無限60年》演唱會，年尾仲擸埋「萬千光輝演藝人大獎」，好事成三可喜可賀。日前，家燕姐為TVB賀年節目《新春開運王》錄影，她坦言師傅批她今年驛馬星動運勢更旺，她既驚又喜自爆男友A君有意見，「我一直咁忙佢有詐型㗎！」轉個頭，家燕姐又開心Share日前跟A君去日本福岡旅行時，兩人手拖手影興咗幾年嘅情侶「Follow Me」相，不過正宗影法係影背面，家燕姐就望實男友，愛得癡纏，望少眼都不能。



家燕姐連續第3年主持TVB新春賀年節目，因為同時要兼顧《流行經典50年》，而且個唱後都未停過；她本想唔做，但由於落她節目的廣告太多，TVB極力游說下只好答應，就算節目未出街，經已由10集加至14集，故此要錄到年30晚。新節目由她帶領黃致豪(原名黃長興)、湯洛雯做主持，堪輿學家李丞責、李居明及麥玲玲則負責指點新一年開運秘笈及趨吉避凶方法，每集又請來嘉賓助陣，包括黎耀祥、薛凱琪及傅嘉莉等。日前大隊到灣仔金紫荊廣場拍節目Opening，黃致豪仲鬼馬參與舞獅，家燕姐和李丞責為醒獅點睛，吸引唔少途人圍觀。



唔會再婚



家燕姐說：「師傅話我豬年樣樣都ok，建議我食住個勢不妨多啲郁動，好似巡演咁，今年我會移師星馬、美加及內地演出，喺中山、深圳及東莞等地又會開辦藝術中心，分身不暇。」問到家燕姐點同男友維繫感情？本來興高采烈嘅家燕姐即刻沉晒，「都係半夜講吓電話咋，我又唔係太重視感情，都只係搵個傾得，陪吓自己嘅伴啫，啱啱同男友去完福岡旅行，期間有高人打嚟提點我有拖拍就夠，千祈唔好衝動玩秘婚，叮囑我保持單身仲好，但我冇具體問原因，因為老實講，我一定唔會再婚，年紀都大啦，結嚟做乜？」家燕姐坦然因為好忙同男友好少見面，「佢有詐型㗎，(充當助手一齊做嘢啦！)人哋係老細，佢有佢生意，點得呀？有時間咪見吓面囉，又唔係情濃到見少一日都唔得。」



公開短訊



家燕姐甜爆同A君相識10年，對方年紀比她小，但好體貼。她又冧滋滋讀出A君發出嘅愛的短訊放閃：「真正愛你嘅情人係不求回報，要有客觀的心，我知你忙都好無奈，愛你惟有接受等待時刻！」對此，家燕姐都好受落：「其實同我一齊嘅真係要抵得諗，就得我，要有客觀嘅心，一定係真愛嚟，否則點可以不求回報呢？」接着，家燕姐開心share一張甜蜜「開運相」，相中戴住黑超，滿面笑容嘅家燕姐在心形裝置前被嫩男手拖住，濃濃少女味嘅家燕姐笑住答：「戒指係我嘅，唔係定情信物，好多情人都係咁拖住手影另一半，o依家好興㗎，叫follow me my love！呢幅相特別畀你，你就話我喺《新春開運王》中期望來年甜甜蜜蜜，每日都咁開心啦！」明晒喇，家燕姐……



採訪：方騫平 攝影：李權威