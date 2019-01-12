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預測來年運程

2019-01-12 列印
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　　李丞責博士表示計劃出外旅行的朋友不妨留意，豬年『五黃』位喺西南，西南代表土，好大機會有地陷、山泥傾瀉及地震。今年病星比較強旺，剋星影響到人丁興旺問題，健康問題要特別小心，特別豬瘟及鼠疫，要留心食物，否則易有疾病。
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