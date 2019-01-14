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惠英紅氣場勁嚇親同事

2019-01-14 列印
■劇中紅姐繼續跟謝君豪針鋒相對。
■紅姐審問冷血兒子一幕，氣氛激烈。
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　　由影后惠英紅搭兩大影帝黃秋生和謝君豪演出，福斯傳媒原創華語迷你劇《心冤》下周將推出第三集，該集以羅生門弒雙親碎屍案為主線。惠英紅形容該集的兇手「石晉」（吳肇軒飾）是「一個不能相信、不能放過的兇徒」，所以她演繹時，內心是帶着個人仇恨去做。

　　演繹冷血兒子「石晉」的吳肇軒，為了這個角色做了不少資料搜集，「拍攝前有研究這案件的新聞，從片段中去捕捉此人的心態及思想。」而劇中飾演智障同黨的阮德鏘，有一幕在警署被惠英紅盤問，他大讚紅姐氣場好勁。

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