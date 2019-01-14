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湯鎮業無意多拍港劇

2019-01-14 列印
■湯哥謂拍港劇需時，留給苗僑偉去演。
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　　湯鎮業、王晶父女等昨日出席TVB劇《荷里活有個大老千》宣傳活動，湯鎮業透露今次是延續電影《追龍》角色，大爆上次因主角太勁，終令他被刪減戲份，反之今次角色篇幅較多，問到會否令他順氣？他說：「我沒有所謂，只是覺得被刪戲份感覺好浪費，但精剪出來的確較吸引觀眾。」湯哥有兩套劇於黃金時段播映，惟他沒興趣多拍港劇，「留給苗僑偉吧！拍港劇需要花時間，又要操弗，但我貪吃，你看阿苗keep fit多辛苦！」

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