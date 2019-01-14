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山口真帆被襲 傳對方部署一年

2019-01-14 列印
■山口真帆被襲擊，更爆出對方已部署一年。
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　　日本人氣組合AKB48的師妹組合NGT48成員山口真帆日前自爆被兩名男fans在住所門口襲擊，更企圖強姦！她在網上哭訴有隊友涉及教唆兩男施襲，曾向NGT負責人投訴亦不獲處理，事件震驚日本。昨日日媒更爆出其實兩男子屬一個fans集團，他們早於一年前已部署施襲，更在山口住所同一座大廈租用一個單位，可以隨意出入該大廈。

　　由於NGT營運方面一直沒就事件回應，惹來批評，連外國媒體亦有報道，令NGT的負責人今村悅郎被外界鬧爆，指他應辭職為事件負責。

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