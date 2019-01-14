山口真帆被襲 傳對方部署一年

曼城中場貝拿度施華憑積極跑動及出色傳送，成為全力追趕英超榜首利物浦的重要一員，不過他今晚領軍英超主場鬥狼隊將遇上師兄摩天奴。他倆除了是葡萄牙國腳，還一同效力過摩納哥，雖然三十二歲的摩天奴今季初來英超，已助球隊多次成為強隊殺手，今仗他勢在師弟面前施下馬威，成藍月爭奪聯賽錦標的攔路狼。 (Now621台周二凌晨4:00直播) 因奇雲迪布尼今季受傷患困擾，翼鋒出身的貝拿度施華今季不時改踢中場中，但此子本身踢法勤奮兼具出色傳送能力，除了獲選為曼城十二月最佳球員，月初英超主場2:1擊敗利物浦一仗，還以十三點七公里創下今季英超單場跑動距離新高，更重要的是令球隊衛冕重燃希望，難怪...

2019-01-14