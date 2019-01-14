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領養三隻中年狗夠晒數 宣萱唔支持古仔唱歌

2019-01-14 列印
■宣萱要一次過控制3隻狗好有難度，呢張大合照影咗好耐。
■杜如風及莫可欣亦有帶愛犬出席活動。
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　　宣萱昨日帶同3隻領養回來的「寶貝」Lok Lok、Moon及Scooby出席活動，她透露領養兩個月的Lok Lok患有癌症，做手術後情況已穩定，每月要吃補健食品約千多元。問到會否再領養中年狗？她即耍手擰頭。

　　宣萱坦言領養中年狗的出發點是希望牠們有生之年能有個安樂窩，三隻已是極限。說到老友古天樂去年在歌影視大滿貫，她直言有恭喜對方，對於會否支持古仔再唱歌？她笑笑口說不支持，因為唱歌不是古仔的強項，玩票性質則沒問題。

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