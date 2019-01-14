  • 2019年1月14日 星期一
  • 18º
  • 89%
熱門： 旺角站縱火案江旻憓剪頭髮吳若希街馬

日報新聞 > 娛樂

麥子樂開心牛一有工開

2019-01-14 列印
■麥子樂話下年就40歲，覺得時間唔夠用，好想學多啲嘢。
Previous Next

　　昨日是麥子樂的39歲生日，去年尾加入古天樂公司的他正於馬來西亞為新片開工，一眾演員如廖子妤、胡子彤及吳肇軒等為壽星慶生，後者蠱惑地將整個蛋糕推到子樂塊臉後即四散，現場笑聲不斷。

  對於收「大禮」，子樂笑言「山水有相逢」，不急於報復，他表示︰「大家好friend，所以唔會嬲，最緊要玩得開心。」自言工作狂的他希望每年生日都在工作中度過。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd