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為涉辱華品牌行騷惹是非 甄子丹終止合作拖老婆離米蘭

2019-01-14 列印
■甄子丹和詩詩在米蘭機場準備離開。網上圖片
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　　甄子丹早前帶太太汪詩詩飛到意大利米蘭親身為一德國品牌擔任時裝騷壓軸行騷嘉賓，卻被網民指該品牌曾製作辱華商品，因而認為丹爺為品牌行騷行為不當，他火速透過工作室發出道歉聲明，並即時宣佈終止跟該品牌合作。

　　繼發出聲明後，丹爺再於香港時間昨日凌晨在微博上載一張與詩詩離開米蘭機場時拍下的照片，並留言︰「回家！有國才有家！日後必定慎重過濾合作夥伴，感謝大家監督。」而他的工作室也在微博指出，這次與該品牌的合作約定經已全部終止，工作室團隊會對此事深切檢討。

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