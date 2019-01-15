Gaga格蓮封CCA雙影后 ﻿何超儀﻿﻿興奮頒獎予偶像阿方素﻿

美國影評人之選大獎頒獎禮（Critics' Choice Awards）昨日舉行，在金球獎不敵《The Wife》格蓮高絲的樂壇天后Lady Gaga終憑《星夢情深》與格蓮一同封后。來自香港的何超儀獲邀擔任最佳外語片的頒獎嘉賓，得知是頒給偶像、導演阿方素卡朗後非常興奮。



美國影評人之選大獎頒獎禮被視為奧斯卡指標，Netflix原創話題電影，由阿方素卡朗執導的《羅馬》共獲四大獎包括最佳電影、導演、攝影及外語片成為全晚大贏家。



首次出席荷里活盛大頒獎禮的超儀提起蝦碌事一額汗，她稱入場後發現入場券遺留在車要即折返取回，返回場館後只剩十幾秒就開始。可以頒獎畀偶像阿方素卡朗，超儀相當開心，「我鍾意咗佢好多年，頒完外語片獎後，佢又拎攝影獎，我唔理其它人，企咗起身為佢歡呼，因為頒完獎後同佢Friend咗。」



金球影后格蓮先上台領影后獎，之後大會宣佈Gaga同得影后殊榮，在頒獎禮一開始已憑《Shallow》贏得最佳電影歌曲的Gaga在台上激動落淚，Gaga表示︰「母親和格蓮是好朋友，我好開心你今晚贏得影后。我去了思想和心靈中不知道的地方，我感到相當榮幸，我感到不止我的演出獲認同，而是我的內在演技去創造出這個角色。」她又感謝未婚夫Christian Carino和《星》片導演畢列谷巴。



基斯頓比爾憑《為副不仁》連奪兩影帝，十分奇情，喜劇影后則是《爭寵》的Olivia Colman，不過她未有出席頒獎禮，而楊紫瓊有份演出的《我的超豪男友》贏得喜劇組最佳電影。電視劇方面迷你劇組視后同樣有兩位，分別是《利器》的艾美雅當絲和《Escape at Dannemora》柏翠茜亞雅琪。



