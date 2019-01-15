《三夫》掃評論學會三大獎 ﻿黃秋生﻿﻿揮贏發哥封影帝﻿

香港電影評論學會昨日公佈第25屆「香港電影評論學會大獎」得獎名單，57歲黃秋生相隔16年再憑主演本土電影《淪落人》中飾演由外傭照顧的傷殘人士第三度封為評論學會影帝。在多個影展爭影后的曾美慧孜憑陳果執導《三夫》成功封影后，陳果奪最佳導演，《三夫》亦獲最佳電影共三獎。本報記者



第25屆「香港電影評論學會大獎」各獎項得主昨日出爐，秋生憑《淪落人》力壓《無雙》的周潤發，以及《逆流大叔》的潘燦良、吳鎮宇等勁敵稱帝，繼98年《野獸刑警》及02年《無間道》後，第三度榮登評論學會影帝。黃秋生在片中挑戰演殘疾人士，全程坐輪椅演戲。對於獲獎，秋生話：「幾surprise，感激又高興。噚晚抹櫃見到兩個獎一前一後，心諗如果有第三個就好，點知今日就有，真係心想事成，好多謝導演。其實任何人攞獎都對部戲有幫助，希望有多啲人去睇，多啲支持本土電影。」問他可有信心在金像獎中再下一城？他卻說：「係人哋畀面，我無諗咁多。」而《淪落人》亦獲最佳編劇，導演陳小娟形容對整個團隊來說是強心針，部戲係同團隊畀香港呢個家嘅一封情書。



導演陳果執導新片《三夫》共獲最佳電影、最佳導演，以及該片女主角曾美慧孜獲頒最佳女演員，奪三獎成大贏家。失落金馬獎的內地演員曾美慧孜終於憑《三》片成為評論學會影后，片中她由頭到尾都無對白，完全用身體語言演繹，戲中更跟男對手有不少情慾鏡頭。曾美慧孜開心到不得了：「呢部電影係我第一次做女主角，好難忘嘅經歷和成長。」



另外，評論學會推薦五部電影，包括紀錄片《水底行走的人》、《淪落人》、《無雙》、《自由行》及《G殺》。



