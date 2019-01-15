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賀歲片《恭喜八婆》拍MV 露罅陳靜黐豪Dee拼出火花

2019-01-15 列印
■縱使陳靜點樣封胸，都唔會令觀眾失望喎。
■戲中Dada跟豪Dee好親密的場口，戲外都是「黐到實」。
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　　彭浩翔首次執導的賀歲片《恭喜八婆》昨日發佈歌曲MV花絮，當中八婆團中的四位：陳逸寧、陳靜、丁可欣、林兆霞默契十足，動作互相配合。女神Dada（陳靜）更是踩三吋高踭鞋拍攝表示無難度。至於跟Dada跟豪Dee第一次見面已經拍攝好親密的場口，所以熟絡得好快，無論錄音還是拍攝MV都是「黐到實」，相當入戲，她則叫觀眾留意二人的火花。而陳奐仁曾在商場活動上投訴沒有機會騷肌肉，今次就身穿背心騷出結實背肌。

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