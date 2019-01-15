﻿縫針傷口未拆線再拍跳樓戲 龔嘉欣俾醫生鬧唔識死

新一代TVB姐仔譚凱琪及楊秀惠等陸續上位，29歲的龔嘉欣(Katy) 亦步亦趨，孖住出爐視后李佳芯(Ali)在陳維冠(Joe)監製的新劇《殺手》中楔位上，化身性感矯捷女殺手向視后Ali挑機，就算打到損手爛腳周身傷都豁出去，之前右手無名指及尾指被棍打斷筋，然後右腳踢落槍柄，小腿被鎅開要入院縫三針，傷口還未拆線，Katy已撐住拍一場由一樓飛身躍下的危險鏡頭，再配合碌地、翻滾及跪地等打鬥動作，真係唔要命，當事人都擔心傷口會爆線！



當日天氣轉冷，大隊在西貢市一間荒廢小學取景，場口係講作為「殺手之王」的陳豪要教訓招搖過市，一直挑戰他的街頭殺手龔嘉欣。陳豪一手將嘉欣「撻」上膊，再將她由一樓平台掟出鐵絲網圍欄再跌落街，過程中兩人埋身過招。嘉欣穿上外套收起性感，她解釋外套係「保護衣」，之後仲有好多打戲未拍，最怕期間再添傷患：「因為造型係着短褲同魚網絲襪，傷口只係貼上膠布，監製怕我太大動作會令未瘉合傷口爆線，再縫針就會好麻煩，就算我要求親自上陣，佢哋都大力反對，咁都係嘅，我見替身都俾欄杆刮親流血呀！」



手指尾不能屈曲



Katy親身上陣拍躍下鏡頭，跳足5次監製先收貨：「我有畏高，位置高高哋都有小小驚，之前苦練半年拳腳，唔想因為受傷後打得唔好前功盡廢，點都要頂埋佢。」講到受傷位置留疤就一定，Katy話手尾都幾長。「右手手指尾不能完全屈曲，仲要未打齊破傷風針，諗起打針都驚，傷後足足打過麻醉針同三枝破傷風針，當醫生知道我受傷後10小時先處理咁深嘅傷口，期間傷口不停滲血都畀佢鬧爆。」在旁的陳豪指嘉欣好堅強，可以若無其事好自然咁做戲，拍完晒收工先去睇急症，所以他全不知情。



陳豪話錫住嚟打



陳豪同嘉欣拍埋身肉博戲時觸及她的敏感部位，「拍動作鏡頭冇男女授受不親，要動作為主，唔可以太假，要有返嗰種氣勢同爆炸力，但都會喺安全情況下錫住佢嘅。」嘉欣點頭同意：「完全零尷尬，上次俾祥哥(黎耀祥)摸胸拍都係咁啦，大家做嘢時好專心，難得有咁嘅角色，好多同事都話正，辛苦但有滿足感。」Katy更晒命話畀陳豪『撻』上膊好舒服，「似爸爸抱住個女，平日阿Mo一抱二，我咁輕身應該差唔多。」風騷陳豪大笑說：「佢係加加大碼大BB，同我抱住三個BB好唔同，唔好睇小嘉欣，佢好有斤両。」



採訪：方騫平



攝影：李權威