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﻿上位姐仔

2019-01-15 列印
譚凱琪

《大帥哥》中飾演日本間諜「天嬌」，被洪永城槍殺的一幕，死前對張衛健真情表白惹來很大迴響，網民都說「還我天嬌」。

楊秀惠

「艾妞」楊秀惠得知與「羅義」徐榮天人相隔，頓時傷心欲絕，最後一程哭崩墳前演技爆發獲讚。
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