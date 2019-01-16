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﻿清早穿梭中環街頭開工 安仔遇市民互道早晨

2019-01-16 列印
■安仔在晨早的中環街頭拍廣告，他笑言好有新鮮感。
■安仔近日努力為演唱會操Fit，希望可以有好的狀態開騷。
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　　許志安早前擔任意大利眼鏡品牌代言人，更於天剛亮光時，穿梭中環大街小巷拍攝廣告，雖然已避開了繁忙的上班人潮，但安仔所到之處均遇上熱情巿民舉機拍照，場面熱鬧。

　　安仔說：「當日朝早6時已經梳好頭好化了妝，到藝穗會附近街道等天光影相，可能近排有做運動，前一晚又早瞓，加上同事買了奶茶提神，覺得自己狀態也不錯。我也未試過晨早在中環出現，見到大家都互講早晨，人都醒神啲！」此外，安仔透露最近為演唱會繼續操Fit，並預告開騷前會有三首新歌，希望透過音樂推動，發放正能量。
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