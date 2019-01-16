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﻿避談被指與陳瀅外遊　陳家樂：我好驚呀！

2019-01-16 列印
■家樂稍後要演出《緊急救援》，近期要頻頻練習游泳。
■家樂一提到與陳瀅的緋聞，立即表示不懂得回答。資料圖片
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　　陳家樂昨日出席活動時，主動提到有報道指他與緋聞女友陳瀅同遊日本，共度四日三夜，他承認跟同事去日本玩，問到在日本有否見陳瀅？家樂即大耍太極，笑言不回應，又指跟對方現時不是拍拖，但承認十分老友。至於二人可有機會發展？他說：「我唔太識處理朋友之外的感情，同佢不嬲係好朋友。（兄妹情？）唔識答！唔回應，我好驚呀！」

　　對於舊愛余香凝被拍到跟保險才俊Victor到嘉年華玩，陳家樂表示無特別留意，若對方開心，自己亦會開心。此外，陳家樂透露將參演林超賢執導英皇電影《緊急救援》，雖然自己識游泳，但由於戲中有救人戲份，所以每日要到泳池練水。
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