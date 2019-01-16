設宴賀頒獎禮大豐收軒仔未肯上關智斌節目

張敬軒去年絕對是豐收一年，在樂壇成績輝煌，各大樂壇頒獎禮橫掃15.5個獎項，故昨日他特別在自己的餐廳舉行答謝宴，騷出獎項分享喜悅。他在台上發生一段小插曲，致詞時稱褲後「爆開」，需造型師上台幫忙。



軒仔回顧去年，坦言出路遇貴人及天時地利人和，獲得很好成績，稍後會再與同事吃飯慶祝，而老闆楊受成則送了隻價值十多萬元的名錶給他。軒仔未來會着重網絡宣傳，但全職靠網上賺錢還有一段距離，至於何時會上好友關智斌的飲食節目？軒仔則謂沒想過，又笑言會「中伏」，不敢吃對方煮的食物。



至於會否向關智斌挑機？軒仔笑說：「我未出手啫！一定贏佢，佢連墨魚條軟骨都未識分。」還指關智斌的強項是運動。



