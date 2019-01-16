﻿尹天仇搵柳飄飄獻聲撐《新喜劇之王》 星爺栢芝重演經典甫士 時光倒流20年

周星馳今年農曆年賀歲電影《新喜劇之王》找來張栢芝特別聲演，20年前《喜劇之王》的「尹天仇」與「柳飄飄」再度重逢，少不免要重現當年學戲時的經典甫士場面，包括「托下巴」及「扮鵪鶉」的場面，還原度爆燈，令現場人士笑爆嘴。



周星馳今年的賀歲電影《新喜劇之王》將在大年初一上映，而相隔20年的《喜劇之王》黃金組合——周星馳和張栢芝亦因此戲再度聚頭合作，只不過由幕前轉向幕後，昔日的「尹天仇」周星馳變成導演，邀來「柳飄飄」栢芝為電影特別聲演。



今次星爺與栢芝因工作而重聚，兩人久別重逢，剛剛再做媽咪的栢芝面頰有點圓潤，神采飛揚，她覺得星爺與自己的預想很不同，「佢依然好後生，沒有我想像中做導演好滄桑的樣子。」當被問到為何邀請栢芝為戲中角色配音，星爺笑說：「拍《喜劇之王》喎！如果唔係搵佢，我都唔知可以搵邊個。」而栢芝就笑言：「其實我連套戲講乜都唔知，但唔知點解就答應，真係前世欠佢咁……」



星爺透露《新喜劇之王》是講述一個臨時演員的奮鬥過程，當中的故事跟大家所認識的《喜劇之王》看似類同，其實內有乾坤。除了秉承了自己的喜劇風格和特色，星爺更認為今次作品的女主角比較似自己，而栢芝認為《新喜劇之王》仍然保留不少周星馳的個人風格。



栢芝：想拍就去拍！



「尹天仇」與「柳飄飄」再次碰頭，少不免會勾起當年拍攝《喜劇之王》的種種回憶，二人更即興擺出當年在片中的經典甫士，如「托下巴」及「扮鵪鶉」等，所有回憶返晒嚟。栢芝表示自己第一部戲就要與星爺拍對手戲，她坦言：「我反而唔驚佢，係驚自己做得唔夠好，我知道自己用心就可以演得好。」星爺隨即補充：「其實栢芝唔使用心都可以做得好好。」



星爺的經典作品多不勝數，今次以新故事內容去拍攝《喜劇之王》，別有一番味道，栢芝覺得這是一個很好的選擇，「大多數人都覺得周星馳就是與搞笑掛鈎，人生有幾多個20年，想拍就去拍！」



