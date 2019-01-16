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﻿《男朋友》好帶挈 喬妹朴寶劍吸金力驚人

2019-01-16 列印
■宋慧喬晒美腿拍廣告，認真養眼。
■朴寶劍與宋慧喬的《男朋友》成為話題劇集，令二人事業再上高峰。
■朴寶劍3月再襲港舉行見面會，一眾粉絲要預備追星了。
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  由人氣韓星朴寶劍及宋慧喬擔演的《男朋友》現正在「黃Viu煲劇平台」熱播，此劇亦帶挈兩位主角水漲船高，有望成為年度的最強吸金王。韓國CJ E&M和著名收視率調查公司，早前公佈了「電視內容影響力指數排行榜」，《男朋友》在影響力、話題度、關注度三個類別中均名列前茅，「劍喬」二人更連續多周稱霸「電視劇演員話題性TOP10」的冠亞軍位置，認真厲害。

  喬妹近日被韓國整容醫生選為「首推最理想的女星鼻子」，成為娛圈熱話。貴為廣告女王，喬妹在《男朋友》中得到不少廣告商支持，大量商品紛紛置入行銷，為劇集吸納不少資金；最近還為巴黎珠寶品牌擔任亞洲區品牌大使，廣告女王地位穩固。

  自《雲畫的月光》後被稱為「國民世子」的朴寶劍一直是韓媒和廣告商的寵兒，更曾獲韓國《福布斯》選為二〇一七年最具影響力名人。自宣佈參演《男朋友》後，朴寶劍接下家電產品、知名男性服飾等代言，並將於本月尾展開歷時三個月的亞洲巡迴見面會，3月16日便會來香港舉行粉絲見面會。

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