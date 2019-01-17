﻿佘詩曼操刀兼做「阿四」 康華 瞬間變有型Rapper

去年，47歲康華(Akina)在TVB《流行經典50年》中獻唱《你怎麼捨得我難過》獲讚，隨即踩入樂壇做Rapper推出處女新歌《併火花》。佘詩曼為支持閨蜜做「樂壇新人」，不惜動用自己的化妝、髮型、造型、攝影及平面設計師等班底，花費6位數字誓要摵走康華「御用情婦」形象，令康華變成型格Rapper，大忙人佘詩曼出錢又出力，百忙中抽空親自去監場，其間還做康華「阿四」，拎住小風扇吹風來配合拍攝效果，搞到康華感動到爆喊。



新歌《併火花》內容講述做人要有夢想才拼出火花，否則不進則退。阿佘對她的處女作好有要求，更親自監督單曲唱片封面，康華好感激阿佘：「佢聽完我首歌都話ok，建議封面要加入動感元素去配合首歌。」然後阿佘仲出錢又出力，提供一條龍服務仗義相助。「因為我同時間疊住拍4套劇，佢出動埋私伙衫，幫我上網做資料搜集，搵啱我嘅造型，然後同我安排好一行9人嘅專業團隊，其中一個仲係專門嚟負責幫我戴拳擊手帶，要做到好pro咁，所以嗰日我可以一收工即刻埋位拍攝，阿佘就落手落腳跟場，佢親自執造型、睇相、睇位等，拍攝時叮囑我要型仔啲，拉高啲件背心衫領，事業線唔好外露。」



康華對阿佘嘅落力幫忙好感動，拍完忍唔住流淚，又喊又笑同佢講：「只要幫到手，今世任何時候都可以報答你，否則下世我要做一個好富有、好專一、只愛你一個嘅男人。」阿佘就話：「唔使搞咁多，老咗你摵橙畀我食就得喇。」佢堅持唱片中唔要任何名份，但求我好就夠。」康華大讚阿佘好有義氣：「我哋識於微時，當年我係最紅『二打六』，佢就係上位阿姐，我哋幾乎套套戲都撞到，所以見證住佢辛酸，之後不約而同北漂，久而久之成為閨蜜，佢對身邊好似我呢啲『二打六』好好，完全唔擺款，見我哋喺片場食佈滿斑點香蕉，就叫我唔好食，主動share佢一半飯菜畀我。我好佩服佢咁捱得，人又靚兼聰明，相信佢一定會等到一個全世界最好男人。」



採訪：方騫平