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竹內結子密會師弟恭子帶富商返香閨

2019-01-17 列印
■竹內結子（右）與中林大樹約會斷正。網上圖片
■恭子和杉本登車返女方住所。網上圖片
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　　38歲日本女星竹內結子早前被雜誌《女性SEVEN》攝得與同門、現年34歲的師弟中林大樹在東京一家串燒店約會，結子全程望着中林冧爆，兩人更頭貼頭表現親密，其後前後腳離開，並返回結子居住的大廈。

　　而36歲的深田恭子早前被揭與龜梨和也分手後，與地產富商杉本宏之拍拖，兩人就被《女性SEVEN》拍到深宵2時密會，恭子拍劇收工深夜亦撲到東京一間酒吧見杉本，兩人逗留約一小時，杉木更抱着恭子的愛犬齊登車返她的香閨過夜！

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