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﻿被星爺選中演女版「尹天仇」 「茄喱啡」鄂靖文以為遇詐騙

2019-01-17 列印
■鄂靖文被星爺睇中，擔演《新喜劇之王》女主角。
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　　周星馳執導賀歲片《新喜劇之王》第三張海報曝光，更公開了女主角的人選，內地女演員鄂靖文飾演女版「尹天仇」，她正是星爺口中所講的在追夢的小人物。其實鄂靖文是一位臨時演員，過往曾參演過的電影就連片尾字幕都未曾出現她的名字，確實是一名「茄喱啡」。原來當她收到副導演的電話，得知自己被選中成為星爺新作的女主角時，還誤以為自己遇上詐騙。對於被星爺看中而成為女版「尹天仇」，她坦言角色與自己有很多相似之處，性格方面被嘲笑挖苦也覺得沒所謂。

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