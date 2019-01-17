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張繼聰不打招呼 唯唯懷恨十年

2019-01-17 列印
■張繼聰晒10年變化的照片，怎知惹來是非。網上圖片
■梁競徽被網友嘲諷太小器。 網上圖片
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　　不少藝人近日在社交網玩「#10yearchallenge」，晒自己10年前後的對比照，已變大隻仔的張繼聰提到：「感激呢10年，心境嘅改變比外表變化更大」，而最近改名「梁競徽」的梁烈唯（唯唯）就留言爆10年前曾在電視城走廊遇見阿聰，跟阿聰打招呼卻視而不見。阿聰即回覆自嘲視力有問題，但唯唯繼續留言指當時好難受並一直放在心，到這些年終知道當時阿聰受壓力，不少網民看過二人對話後，紛認為唯唯小器。

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