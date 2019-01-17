張繼聰不打招呼 唯唯懷恨十年

台南周二晚發生一宗親母虐打女嬰致死案件。一名一歲半女嬰因打破奶瓶，而被親母及其友人以「不求人」虐打，女嬰傷痕纍纍，呼吸微弱，被母親及友人送院搶救後宣告不治。醫護人員發現女童四肢、腹部跟背部滿佈瘀青及傷痕。女童十七歲薛姓母親（左圖）、二十八歲友人、二十六歲堂姐和堂姐夫四人偵訊坦承「偶爾有動手」。 台南市警五分局副分局長郭永益表示，女嬰生前屢因哭鬧被打。薛女等人供稱，周二凌晨四時女嬰因打破奶瓶、化妝品，故斷斷續續遭虐打近兩小時。前晚送院急救，到院前已無生命跡象，身上多處瘀傷，臉部、四肢亦有結痂傷口。 十七歲的薛女與堂姐等人一起同住，李姓友人則是去年九月借住同一屋簷下。警方漏夜到...

2019-01-17