﻿《心冤》絕密劇情曝光 影帝秋生黑警上身 紅姐君豪火爆互片

剛憑電影《淪落人》榮登「香港評論學會大獎－最佳男演員」的黃秋生，最近在導演葉念琛打造、福斯傳媒集團原創華語迷你劇《心冤》，一樣演技大爆發。劇中秋生飾演神秘且關鍵人物總督察「劉偉義」，雖戲份不多，但跟「老婆」惠英紅和「同袍」謝君豪有着千絲萬縷衝突關係。下周播出的第4集，被指是黑警的秋生將再度神秘現身，繼疑似殺死同袍後，今次又被懷疑槍殺黑幫頭目，引爆影后惠英紅和影帝謝君豪激烈衝突，兩人為秋生鬧交互片至青筋暴現一幕，火花四濺，兩帝一后更會在這集首度同場鬥演技。



秋生話今次難得接拍港劇，除覺得製作單位有誠意外，還笑言因角色易應付又夾到時間。對於演繹表面上是黑警的「劉偉義」，秋生有另一套睇法，「表面上佢係匪徒，我演繹佢就唔係好似。」他更大讚同演「老婆」的紅姐夠晒默契，「同紅姐合作過，識咗好耐，有日導演問『秋生你做咩隻手擺喺袋度？』，咁紅姐就話『佢扮緊鬼呀！』，好有默契呀大家，佢知我做緊咩。」



秋生再被懷疑殺人



於「衛視電影台」及「FOX+」熱播中《心冤》，本報得悉下周一播出第4集絕密劇情。故事講到被閉路電視拍到疑似開槍殺死同袍「錦叔」（白彪）後，失蹤多時的總督察「劉偉義」（秋生），突然再度神秘現身，今次「劉」再被閉路電視拍得懷疑槍殺黑幫頭目「雷哥」（張松枝），重組案情時「Madam寶」（惠英紅）和「祈Sir」（謝君豪）對於「劉」是否真兇各執一詞。不過，最終「祈Sir」決定公開通緝「劉偉義」，即令不和多時的「Madam寶」極度不滿，更在警局走廊衝到「祈Sir」面前對質。「Madam寶」和「祈Sir」針鋒相對互鬧，連「Madam寶」下屬「韋以江」（小肥）也加入戰團，更即場向「祈Sir」辭職示威，令「祈Sir」無癮離開。



君豪難忘紅姐互頂



這段戲除了兩帝一后將首度同場鬥演技外，首度合作的紅姐和君豪鬧交互片，肉緊到咬牙切齒兼青筋暴現一幕，絕對是不能錯過的精彩一刻。事後君豪都話呢場戲拍得好難忘，「我哋事前冇乜商量過，喺走廊紅姐衝埋嚟就鬧，佢咁嚟，我咪就頂番過去囉！」紅姐都話過同君豪雖然未合作過，但埋位就好有默契，「我同君豪講『試戲同正式會唔同』，佢就話『得㗎啦！你點嚟我點去！』咁先會有最自然反應嘛！」



第4集除有帝后神級演技外，劇情亦有其他爆料，計有「Madam寶」得力下屬「韋以江」，跟在日本餐廳任職的「老婆阿琴」（張紋嘉），將會跟一對仔女在家中慘死多日才被發現。另外，被殺的黑幫頭目「雷哥」手下「黑龍」（周國賢）亦會新登場，因大佬死了舉行路祭的「黑龍」亦會跟「Madam寶」起衝突。



採訪：杜淑霞