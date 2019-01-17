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﻿神探變黑警

2019-01-17 列印
■「劉」跟太太「Madam寶」結婚25年，感情深厚。
■「劉」牽涉的解款車械劫案，所有解款員更被槍殺。
■「劉」被影到當街畀小三「Yoko」錫。
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　　秋生演的總督察「劉偉義」，本來在警隊聲望好好，因隸屬重案組的他，屢破奇案被喻為「神探」，跟同袍關係友好，而跟太太「Madam寶」結婚25年，也被認定是好好先生。不過，他失蹤後被「祈Sir」起底，除發現他勾結黑社會「雷哥」，更懷疑牽涉入解款車械劫案，兼包小三「Yoko」（何傲兒）。
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